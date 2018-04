Die Sonne setzt sich am Himmel über Mallorca durch

Diese Woche kann man auf Mallorca das schöne Wetter genießen. Hier in Port de Sóller.

Immer wieder geht die Sonne auf: Der Hit von Udo Jürgens passt diese Woche zum Wetter auf Mallorca. Nach einem etwas trüben Dienstag (3.4.) startet die Insel eine Serie mit sonnigen Tagen.

Der Mittwoch startet mit Nebel, der sich am Vormittag verzieht. In Sa Pobla soll der Balken im Thermometer auf 23 Grad schießen, in Palma de Mallorca auf 20 Grad. Dazu weht ein leichter Wind aus südwestlicher Richtung.

Die Zeit der kalten Nächte auf Mallorca neigt sich auch immer mehr dem Ende entgegen. Mit 10 Grad in Palma de Mallorca bleibt es in der Nacht auf Donnerstag mild.

Donnerstag und Freitag gibt es laut dem spanischen Wetterdienst Aemet viele Sonnenstunden, die zum Abend hin von einzelnen Wolken unterbrochen werden. /rp