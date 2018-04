Staatsanwaltschaft Schleswig-Holstein beantragt Auslieferung von Puigdemont

Carles Puigdemont soll an Spanien ausgeliefert werden. Einen entsprechenden Antrag hat die Generalstaatsanwaltschaft Schleswig-Holstein am Dienstag (3.3.) beim Oberlandesgericht in Schleswig gestellt. Man habe den von den spanischen Justizbehörden gestellten Europäischen Haftbefehl eingehend geprüft und sei zum Schluss gekommen, dass eine Auslieferung berechtigt sei.

Nun muss das schleswig-holsteinische Oberlandesgericht über den Antrag entscheiden. Bei einer Auslieferung droht dem ehemaligen katalanischen Ministerpräsidenten ein Prozess wegen Rebellion und Veruntreuung öffentlicher Gelder. Trotz Verbots durch die spanischen Gerichte hatte er am 1. Oktober ein Referendum zur Unabhängigkeit der spanischen Region Katalonien durchführen lassen. /tg