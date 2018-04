Sahara-Sand-Regen im Anflug auf Mallorca

Genießen Sie die Sonne – hier in Port d´Andratx – bald versteckt sie sich hinter Wolken.

Genießen Sie die Sonne – hier in Port d´Andratx – bald versteckt sie sich hinter Wolken. Foto: MZ Livecam

Die Frühlingssonne auf Mallorca ist eine Diva. Sehr launenhaft kommt und geht sie wie sie will. Die Wetteraussichten auf das Wochenende lassen die Laune sinken.

Am Donnerstag (5.4.) soll die Sonne noch den ganzen Tag über der Insel strahlen. Palma de Mallorca und Sa Pobla erreichen Temperaturhöchstwerte von 21 Grad. Zum Abend zieht die Wolkendecke langsam zu.

In der Nacht kühlt es auf 8 Grad in Palma de Mallorca ab. Am Freitag (6.4.) wechseln sich Sonne und Wolken ab. Ortsweise kann es zu leichten Regenfällen kommen, die mit Sahara-Sand versetzt sind.

Der spanische Wetterdienst Aemet sieht in einer ersten Prognose leichten Regen für Samstag und Schauer für Sonntag vorher. /rp