Porsche Cayenne überrollt neun Radfahrer auf Mallorca

Folgenschwerer Unfall auf Mallorca: Am Donnerstagvormittag (5.4.) hat ein Porsche Cayenne gegen 9.30 Uhr Teilnehmer einer Gruppe von 15 deutschen Fahrradfahrern auf der Landstraße Ma-15 nahe Capdepera im Nordosten der Insel überrollt. Bei dem Vorfall wurden nach ersten Erkenntnissen neun Radsportler verletzt, zwei von ihnen sollen schwer verletzt sein. Einer schwebt in Lebensgefahr, hieß es zunächst. Die Blessuren der anderen sieben sind leichterer Natur.

Nach MZ-Informationen wurden drei der Verletzten von Manacor ins Landeskrankenhaus von Son Espases nach Palma de Mallorca verlegt. Mehrere Mitglieder der Gruppe begleiteten die Schwerverletzten, die anderen fuhren unmittelbar zurück ins nur wenige Kilometer entfernte Hotel.

Die Fahrradfahrer kamen nach dem Unfall auf dem Asphalt zum Liegen, die Rettungskräfte versorgten die Verletzten. Bislang ist die Unfallursache noch unklar, die Polizei befindet sich am Unfallort und ermittelt. Die Straße wurde für die Rettungsarbeiten gesperrt.

Laut Zeugenaussagen, die die mallorquinische Lokalpresse zitiert, könnte die 30-jährige Autofahrerin, eine Mallorquinerin, unmittelbar vor dem Zusammenstoß abgelenkt gewesen sein: Sie habe zu keinem Zeitpunkt gebremst und sei mit voller Geschwindigkeit in die Gruppe gerast. Derzeit wird geprüft, ob die Fahrerin möglicherweise unter Drogeneinfluss gestanden haben könnte. An der Unfallstelle herrscht gute Sicht, auch die Wetterbedingungen waren optimal.

Bei der 15 Mann starken Gruppe handelt es sich um Mitglieder eines Trainingscamps, die seit Jahren in derselben Besetzung auf die Insel kommen. Untergebracht ist die Gruppe in einem Hotel in Cala Ratjada. Am Donnerstag wollten die zwischen 30 und 40 Jahre alten Radsportler vom Hotel aus auf den Puig Mayor fahren.

Vor allem im Frühjahr sind auf Mallorcas Straßen hunderttausende Radsportler unterwegs, immer wieder kommt es auch zu tödlichen Unfällen. Im Jahr 2017 wurde eine Plattform ins Leben gerufen, die sich für mehr Rücksichtnahme und gegenseitigen Respekt im Straßenverkehr speziell in Bezug auf Radfahrer wirbt. Im Februar fand eine Simulation nahe Algaida statt, wie man Radfahrer ordnungsgemäß überholt. /jk

Hintergrund: Radfahrer auf Mallorca überholen ist ein riskantes Geduldsspiel