Großrazzia in Bordellen im Raum Manacor

Viel zu zählen: Die Beamten beschlagnahmten an die 200.000 Euro in bar. Foto: Ministerio del Interior

Beamte der Nationalpolizei und der Guardia Civil haben im Großraum Manacor, im Osten von Mallorca, einen Bordellbesitzer und seine Lebenspartnerin festgenommen. Wie aus einer Pressemitteilung vom Freitag (6.4.) hervorgeht beteiligten sich an der Großrazzia über 60 Einsatzkräfte. Sie durchsuchten simultan mehrere Bordelle des Nachtclub-Unternehmers sowie auch dessen Wohnung. Die Beamten stellten dabei größere Mengen an illegal gehandelten Potenzmitteln, bereits zum Verkauf vorbereitetes Kokain, 200.000 Euro in bar sowie mehrere Fahrzeuge sicher.

Dem Bordellbesitzer und seiner Lebenspartnerin werden Drogenhandel, Geldwäsche sowie Delikte im Zusammenhang mit der Prostitution zur Last gelegt. Die Frauen sollen systematisch ausgebeutet worden sein, auch die Hygienebedingungen in den Bordellen hätten zu wünschen übrig gelassen. Die Razzia sei über Monate hinweg vorbereitet worden, heißt es in der Pressemitteilung.