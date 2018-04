Junger Mann stürzt von Balkon in Magaluf

Ein junger Mann ist in den frühen Morgenstunden des Samstag (7.4.) in der Partyhochburg Magaluf auf Mallorca von einem Balkon im zweiten Stock eines Gebäudes gestürzt. Das berichtet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" in ihrer Onlineausgabe.

Der Mann erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus Son Espases bei Palma gebracht. Die Guardia Civil untersucht nun die Umstände des Sturzes.

Auf Mallorca kommt es immer wieder zu Stürzen von Balkonen. /pss