Inspekteure in Zivil sollen über Taxis am Flughafen von Mallorca wachen

Um illegalen Taxis und Transporteuren am Flughafen von Mallorca auf die Schliche zu kommen, will das balearische Verkehrsministerium erstmals Inspektoren in Zivil einsetzen. Zudem wolle man Fahrzeugkontrollen auf den Parkplätzen des Flughafens und an den Ausfahrten durchführen, heißt es in einer Pressemitteilung vom Montag (9.4.).

Die Taxifahrer beschweren sich seit Jahren über die in ihren Augen unlauteren Wettbewerber, dabei kam es auch zu Zusammenstößen und Streikaktionen. Im vergangenen Jahr beschloss die Landesregierung einen Aktionsplan, in dessen Rahmen mehr als 400 Fahrzeuge am Flughafen von Mallorca kontrolliert wurden. Die Folge waren 48 Bußgeldbescheide mit verhängten Strafgeldern in Höhe von knapp 80.000 Euro.

In diesem Jahr sind nun laut Landesministerium 84 Kontrollen zwischen Mai und Oktober geplant. Ausführen sollen sie Angestellte der Verkehrsbehörde in Zusammenarbeit mit der Ortspolizei, der Guardia Civil sowie der Fughafenverwaltung Aena.

Um Anbieter beim illegalen Kundenfang zu erwischen, sollen die Inspektoren zum Teil inkognito vorgehen. Im Visier haben sie Privatwagen, die Taxi-Dienste anbieten, aber auch beispielsweise Minibusse, die Fahrgäste ohne vorherige Buchung aufnehmen. Aber auch Tarife und Fahrzeiten der Taxifahrer würden unter die Lupe genommen. /ff