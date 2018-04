Knapp 15 Prozent mehr Fluggäste im März auf dem Flughafen Mallorca

Der Flughafen Mallorca hat im März 1.270.124 Passagiere registriert. Das ist ein Plus von 14,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Zurückgeführt wird das vor allem auf das frühere Datum der Osterwoche, die im vergangenen Jahr in den Monat April gefallen war.

Die Zahl der Passagiere auf internationalen Flügen stieg um 15,8 Prozent, die Zahl der Passagiere auf innerspanischen Flügen um 13,3 Prozent. Die deutschen Fluggäste landeten mit einer Zahl von 404.328 auf Platz zwei hinter den Spaniern. Auf Platz drei rangieren die Briten mit 142.379 Fluggästen im März. Starke Zuwächse werden außerdem für Dänemark, Frankreich, Norwegen, Italien und Finnland vermeldet. Die Zahl der Flüge stieg um 11,7 Prozent auf 11.016.

In den ersten drei Monaten des Jahres registrierte der Flughafen Mallorca insgesamt 2.756.722 Passagiere, was einem Plus von 11,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. /ff