Streik an Airports: Geduldsprobe für Mallorca-Reisende

Mallorca-Reisende müssen sich am Dienstag (10.4.) auf Behinderungen an deutschen Flughäfen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat zu einem Streik an den Flughäfen Frankfurt, München, Köln und Bremen aufgerufen. Bestreikt werden die sogenannten Bodenverkehrsdienste, die Betreuungsdienste und teilweise auch die Flughafenfeuerwehr in der Zeit von 5 bis 18 Uhr. Airlines haben deswegen auch Flüge gestrichen und warnen vor Verzögerungen.

Bei Eurowings etwa sind 52 Flüge von Streichungen betroffen. Man werde am Nachmittag einen Ersatzflugplan auf der Website veröffentlichen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Airline bittet Fluggäste, sich vor Reiseantritt über den Status ihres Fluges zu informieren. Zudem würden Fluggäste, die Kontaktdaten hinterlegt haben, aktiv per SMS oder E-Mail über Änderungen informiert. Die Airlines bitten auch Fluggäste, deren Flug nicht vom Streik betroffen ist, mehr Zeit einzuplanen und früher zum Flughafen zu kommen.

Die Lufthansa hat sechs Mallorca-Flüge für Dienstag bereits abgesagt, und zwar drei Verbindungen Frankfurt-Palma sowie drei Verbindungen Palma-Frankfurt.

Hintergrund des Streiks: An den früher staatlich betriebenen Flughäfen werden weiterhin Beschäftigte nach dem Tarif des öffentlichen Dienstes bezahlt. Betroffen sind vor allem die Bodenverkehrsdienste. Verdi und der Beamtenbund dbb fordern für die 2,3 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen in Deutschland sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro pro Monat.

Vor allem der Frankfurter Flughafen erwartet erhebliche Verzögerungen im Betriebsablauf sowie auch Flugausfälle. Für Mittwoch rechnet Eurowings damit, dass der Flugbetrieb wieder weitestgehend planmäßig stattfinde. /ff