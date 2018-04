Ortspolizei stockt Sommeraufgebot an der Playa de Palma auf

Rund 120 Beamte sollen die Ortspolizei an der Playa de Palma, in Cala Major sowie im Zentrum von Palma de Mallorca während der Sommermonate verstärken. Das hat Polizeichef Josep Palouzie bei der Vorstellung der Einsatzkräfte am Dienstag (10.4.) auf dem Rathausplatz bekannt gegeben. Die zusätzlichen Beamten sollen dieses Jahr länger als üblich bis Ende Oktober Dienst tun und unter anderem Jagd auf Taschendiebe machen oder illegale Trinkgelage verhindern.

Die Zahl sei im Vergleich zum Vorjahr deutlich aufgestockt worden, so der Polizeichef, im vergangenen Jahr gab es 92 zusätzliche Beamte in den Touristenzonen. Verstärkt würden auch die Verkehrskontrollen sowie Inspektionen in Ladenlokalen und Werkstätten.

