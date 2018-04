Palma de Mallorca will Zahl der Kreuzfahrtschiffe begrenzen

Am Sonntag (8.4.) demonstrierten Mallorquiner gegen die Ankunft der ´Symphony of the Seas´.

Der Bürgermeister von Palma de Mallorca, Antoni Noguera, will die Zahl der gleichzeitig im Hafen liegenden Kreuzfahrtschiffe begrenzen. Die gleichzeitige Ankunft von sieben oder acht Riesenschiffen sei "nicht nachhaltig". Mit der Hafenbehörde stehe er deswegen in Verhandlungen, um Höchstgrenzen festzuschreiben. "Die Stadt muss erfolgreich verwaltet werden und nicht an seinem eigenen Erfolg ersticken", erklärte Noguera.

Das Problem liebe dabei nicht in der Tatsache, dass riesige Schiffe die Stadt besuchen, sagte er in Bezug auf die Demonstration gegen die Ankunft des größten Kreuzfahrtschiffs der Welt, der "Symphony of the Seas", am Sonntag (8.4.). Es gehe vielmehr darum die Anhäufung von vielen dieser Riesenschiffe gleichzeitig zu verhindern.