Es Rebost bereitet Eröffnung der ehemaligen Bar Cristal vor

Das Unternehmen Es Rebost hat mit Fotos in den sozialen Netzwerken einen Vorgeschmack auf das neue Restaurant in der ehemaligen Bar Cristal gegeben, das bald an der Plaça d'Espanya in Palma de Mallorca eröffnen soll. Die Bilder versprechen ein schlichtes und natürliches Interieur.

In den bereits bestehenden Zweigstellen von Es Rebost setzt der Gründer, der Deutsche Helmut Clemens, auf mallorquinische Tradition und Insel-Produkte. Clemens will im neuen Restaurant in der ehemaligen Bar Cristal eine zentrale Küche einrichten, von der die anderen beiden Restaurants in Palma de Mallorca mit Essen beliefert werden, wie er im MZ-Interview verriet. /tg