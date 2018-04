Warnstufe Orange auf Mallorca wegen starker Windböen

Can Pastilla am Dienstagnachmittag.

Can Pastilla am Dienstagnachmittag. Foto: MZ-Livecam

Nach durchwachsenem Wetter am Dienstag wird es am Mittwoch (11.4.) stürmisch auf Mallorca. Der spanische Wetterdienst hat für die gesamte Südwestküste Warnstufe Orange wegen starker Windböen ausgegeben. Auf dem Rest der Insel gilt Warnstufe Gelb, an der Küste wird zudem vor hohem Seegang gewarnt.

Die Windböen können laut Vorhersage Geschwindigkeiten von bis zu 90 Stundenkilometern erreichen. Die Warnstufe Orange an der Südwestküste gilt am Morgen bis 10 Uhr, anschließend Warnstufe Gelb.

Der Himmel ist weitgehend bewölkt, ortsweise sind am Mittwoch starker Regen und Gewitter möglich. Im Laufe des Tages lässt sich wieder öfter die Sonne sehen. Die Höchstwerte liegen tagsüber zwischen 15 und 17 Grad, nachts bleibt es mild bei Tiefstwerten von 11 Grad in Palma de Mallorca. Im Gebiet der Tramuntana sinkt die Temperatur bis auf 6 Grad.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Die Warnstufen wegen starker Windböen werden am Donnerstag aufgehoben, der Wetterdienst warnt aber weiterhin vor hohen Wellen an der Küste im Südwesten, Süden und Südosten. Es bleibt weiterhin durchwachsen bei meist grauem Himmel und Niederschlägen. Die Temperaturen steigen leicht.

Am Freitag sind erneut Gewitter möglich, die Temperaturen gehen wieder zurück. Der Wind weht zuweilen kräftig aus Südwesten. Am Samstag soll es weitergehen mit den Niedrschlägen, vor allem im Osten von Mallorca. Am Nachmittag frischt der Wind laut Vorhersage wieder auf. /ff