Abriss des Drogen-Ghettos von Mallorca in der Schwebe

Die geplante Räumung und der Abriss von Mallorcas Drogen-Ghetto Son Banya, die eigentlich für den kommenden 17. und 18. April geplant sind, werden sich möglicherweise verschieben.

Wie das Rathaus von Palma de Mallorca am Donnerstag (12.4.) in einer Pressemitteilung bekannt gab, gibt es "bürokratische Probleme" die möglicherweise einen Aufschub des Abrisses von "mindestens einer Woche" mit sich bringen, wie Sicherheitsbeauftragte Angélica Pastor erklärt. Endgültig soll die Frage nach der Verzögerung bei einer Versammlung am Freitag (13.4.) geklärt werden. Als Erklärung schreibt das Rathaus nur: "Das Problem hängt mit einem Verzug einer Verwaltungsformalität mit der beauftragten Abrissfirma zusammen."

Seit Monaten hatte sich die Stadtverwaltung damit gebrüstet, das Elendsviertel Son Banya knapp 50 Jahre nach der Gründung endlich im April dem Erdboden gleichmachen zu wollen. Zahlreiche Bewohner hatten bereits angekündigt, sich "mit Stöcken und Steinen" dagegen zu wehren. /somo