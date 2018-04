Schnell noch Sonne tanken vor dem Unwetter auf Mallorca

Die Wellen schlugen am Donnerstagmorgen vier Meter hoch an der Küste von Palma de Mallorca.

Wie wäre es mit einem Ausflug in die Berge? Foto: MZ Livecam

Zumindest macht das Wetter auf Mallorca den eigenen Dreck weg. Nach mit Sahara-Sand versetztem Regen folgte am Mittwoch ein reinigender Hagelschauer. Nass und windig soll es auch am Wochenende werden.

Für den Donnerstagnachmittag (12.4.) sieht der spanische Wetterdienst Aemet keine weiteren Regenfälle vorher. Die Temperaturen steigen auf 18 Grad in Sa Pobla, 17 Grad in Palma de Mallorca und Felanitx. In der Nacht bleibt es mit 8 bis 11 Grad mild auf der Insel.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Freitag der 13. bringt allen Sonnenliebhabern auf Mallorca Pech. Dan ganzen Tag soll es zu Regenfällen kommen, zu denen sich ortsweise noch Gewitter gesellen. Die Höchsttemperaturen ähneln denen vom Donnerstag.

Das schlechte Wetter zieht sich bis ins Wochenende. Regen ohne Ende gibt es am Samstag. Tagsüber weht ein schwacher Wind, am Abend zieht ein Sturm aus nördlicher Richtung auf.

Bis Sonntagmittag ist mit Regenschauern und Windböen zu rechnen. Danach klart es langsam auf, und die Sonne zeigt sich zumindest kurz am Wochenende. /rp