Verschwindet die "Deutschland-Allee" aus Palma de Mallorca?

Noch prangt das Straßenschild am Innenstadtring: Um den Namen der Avinguda d´Alemanya wird in Palmas Rathaus gestritten.

Noch prangt das Straßenschild am Innenstadtring: Um den Namen der Avinguda d´Alemanya wird in Palmas Rathaus gestritten. Foto: Terrassa

Wird die Deutschland-Allee in Palma de Mallorca umbenannt? Bürgermeister Antoni Noguera von der linksökologischen Regionalpartei Més per Mallorca hat jedenfalls ein Dekret unterschrieben, wonach die Avinguda d'Alemanya, die Avinguda de Portugal sowie auch die Via Roma einen neuen Namen erhalten sollen. Das war aber nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" nicht mit dem Koalitionspartner der Sozialisten abgesprochen – die Entscheidung ist jetzt erst mal vertagt.

Hintergrund des Streits auf Mallorca: Die Straßen hatten ihre heutigen Namen in der Zeit des Spanischen Bürgerkriegs (1936–1939) erhalten – als Dank an die Länder, die den Putsch der Faschisten unter Francisco Franco gegen die Republik unterstützt hatten. Wenn es nach dem Willen von Bürgermeister Noguera geht, würden die beiden Avenidas auf Palmas Innenstadtring zusammengelegt und erhielten den Namen Gran i General Consell, zu Ehren der höchsten politischen Institution des mallorquinischen Königreichs, das für kurze Zeit im Mittelalter eigenständig gewesen war. Die Via Roma könnte dann in Zukunft Carrer dels Jurrats heißen und damit nach den Mitgliedern des königlichen Großrats jener Zeit benannt sein.

Die Sozialisten dagegen argumentieren, dass die faschistischen Namen bereits vor Jahren aus dem Stadtbild eliminiert wurden. Heute handle es sich bei Deutschland um eine vorbildliche Demokratie. Stattdessen könnte der Zusatz república federal (Bundesrepublik) angefügt werden. /ff