Einzelhändler in Palma de Mallorca gehen wegen Straßenverkaufs auf die Barrikaden

Die Vertreter der Einzelhandelsverbände kündigen eine Demo an.

Die Vertreter der Einzelhandelsverbände kündigen eine Demo an. Foto: Bosch

Der Einzelhandel in Palma de Mallorca läuft im Streit um den illegalen Straßenhandel Sturm gegen die Stadtverwaltung. Da das Rathaus die Straßenhändler weiterhin gewähre lasse und nicht ausdrücklich in der Verordnung zur Nutzung des öffentlichen Raums verbiete, werde man Ende April auf die Straße gehen. Die zuständigte Stadträtin Aurora Jhardi solle zurücktreten, hieß es auf einer Pressekonferenz von vier Branchenverbänden am Donnerstag (12.4.).

Die Einzelhändler befürchten sogar eine Zunahme: Die Laisser-faire-Politik der Stadt könnte fliegende Händler auch aus dem Umland anziehen. Zwar will die Stadtverwaltung den Straßenverkauf in einer anderen Verordnung verbieten. Doch bis dies soweit sei, entstehe eine Gesetzeslücke, befürchten die Einzelhändler.

Das soziale Problem des illegalen Straßenverkaufs dürfe nicht auf dem Rücken der Einzelhändler ausgetragen werden, heißt es. Die Behörden müssten gegen die Rahmenbedingungen vorgehen, die die Immigranten ohne Alternative ließen.