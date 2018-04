Kilometerlange Staus nach Unfall auf Palmas Ringautobahn

Nach einem Unfall auf der Ringautobahn von Palma de Mallorca am Freitagmittag (13.4.) ist der Verkehr weitgehend zusammengebrochen. Es bildeten sich kilometerlange Staus an den Zufahrten zur Balearen-Hauptstadt.

Zu dem Unfall kam es gegen 14.15 Uhr auf Höhe des Sportkomplexes Germans Escales auf der Fahrbahn in Richtung Andratx. In die Kollision waren mehrere Fahrzeuge verwickelt, darunter ein Lieferwagen, der in der Mitte der Fahrbahn zum Stehen kam. Die Rettungsanitäter versorgten die Fahrer der in den Unfall verwickelten Pkw, sie konnten ihre Fahrzeuge aus eigener Kraft verlassen.

Der Verkehr staute sich in Folge vor allem auf der Autobahn zum Flughafen von Mallorca auf mehreren Kilometern. /ff