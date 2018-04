Schmuddelwetter mit nur kurzen Lichtblicken am Wochenende auf Mallorca

Schmuddelwetter total am Freitag den 13.: Auf Mallorca regnet es praktisch den ganzen Tag, ortsweise gibt es Gewitter. Es gilt aber keine Warnstufe wegen starker Niederschläge. Die Höchsttemperaturen liegen bei lediglich 16 Grad, in der Tramuntana werden nur 12 Grad erreicht. In der Nacht sinken die Werte auf 12 Grad in Palma de Mallorca und 6 Grad in Lluc.

Genauso mies weiter geht es mit dem Wetter am Samstag, für den gesamten Tag und die gesamte Insel prognostiziert der spanische Wetterdienst Aemet Niederschläge. Tagsüber weht ein schwacher Wind. Die Temperaturen schaffen es nur auf 15 Grad, nachts geht es runter bis auf 11 Grad.

Am Sonntag wird es dann endlich etwas besser: Die Wolken verziehen sich nur langsam, die Regenfälle sollen aber nachlassen. Es wird tagsüber etwas wärmer. Der Wind weht aber zeitweise kräftig aus dem Norden.

Am Montag allerdings kehren laut der Prognose die Gewitter zurück: Es regnet ortsweise kräftig. Der Wind weht nur schwach. /ff