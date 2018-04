Hackedichter Radler fährt in Palma de Mallorca Radlerin über den Haufen

Der Unfallort nahe der Lonja in Palma.

Der Unfallort nahe der Lonja in Palma. Foto: DM

Wer sein Rad liebt, der schiebt: Diesen Leitsatz hätte sich auch ein volltrunkener Radfahrer am Donnerstagabend (12.4.) in Palma de Mallorca zu Herzen nehmen sollen. Der Mann war auf dem Radweg am Paseo Marítimo auf Höhe der Lonja unterwegs, als er wohl aufgrund seines übermäßigen Alkoholkonsums auf die Gegenfahrbahn kam und mit dem Fahrrad einer Frau zusammenstieß.

Die Frau stürzte und zog sich Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Er wurde wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt. /jk