"Crown Princess" schaut zum ersten Mal auf Mallorca vorbei

Schon wieder eine Premiere: Hat am vergangenen Sonntag (8.4.) das aktuell weltgrößte Kreuzfahrtschiff "Symphony of the Seas" mit seinen 362 Metern Länge zum ersten Mal in Palma de Mallorca aufgeschlagen, tat ihm das an diesem Sonntag (15.4.) die "Crown Princess" nach. Das Schiff gehört zur Reederei Princess Cruises, auf deren Schiffen in den 70er- und 80er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts zahlreiche Folgen der bekannten TV-Serie "Love Boat" gedreht wurden. Auf der "Crown Princess" gab es allerdings keine Dreharbeiten.

Der große Pott befindet sich derzeit auf einer 14-tägigen Kreuzfahrt, die in Fort Lauderdale (Florida) begann und nun in Barcelona endet. Palma ist die vorletzte Station, nachdem das Schiff zuvor bereits zuvor in Funchal auf Madeira, in Gibraltar und Cartagena Halt gemacht hat. Bis November bleibt die "Crown Princess" im Mittelmeer. Derzeit ist jedoch keine weitere Station in Palma geplant.

Das Schiff wurde nahe Venedig gebaut und ist 288,6 Meter lang. Es bietet auf 15 Decks insgesamt 3.080 Passagieren sowie 1.200 Besatzungsmitgliedern Platz. Die Jungfernfahrt datiert vom Mai 2006.



Kreuzfahrtschiffe werden auf Mallorca inzwischen nicht mehr uneingeschränkt mit Begeisterung empfangen. Bei der ersten Station der "Symphony of the Seas" demonstrierten rund 70 Personen im Hafen gegen die Umweltverschmutzung und die Überfüllung der Innenstädte, die die Schiffe ihrer Meinung nach verursachen. Palmas Bürgermeister Antoni Noguera (Més) versucht derzeit, die Zahl der gleichzeitig im Hafen liegenden Schiffe zu begrenzen. /jk