Den Partybooten auf Mallorca geht es an den Kragen

Partyboote sind wahrscheinlich nur für die lustig, die darauf leicht bekleidet und angetrunken feiern. Der Rest der Menschheit zieht es vor, einer solchen schwimmenden Diskothek aus dem Weg zu gehen. Das ist auf Mallorca allerdings nicht ganz so einfach. Vor allem im Sommer schippern zahlreiche dieser Partyboote mit ohrenbetäubender Disco-Musik und aufgekratzten jungen Menschen nur wenige Meter von der Küste entfernt um die Insel. In Calvià im Südwesten von Mallorca will die Polizei in diesem Jahr das Treiben eindämmen.

Man denke, so heißt es nach einem gemeinsamen Treffen von Ortspolizei, Guardia Civil und Rathaus, darüber nach, wie man ein Ankern unmittelbar vor der Küste und an den Stränden verhindern könne. Konkrete Maßnahmen sind noch nicht beschlossen, doch so lange will die Guardia Civil die Boote deutlich strenger kontrollieren als das in der Vergangenheit passiert ist. Überprüft werden soll vor allem eine mögliche Überbelegung oder Drogenkonsum an Bord.

Mehr Polizeipräsenz soll es in diesem Jahr auch im Rahmen der Fußball-WM geben. Bei den Spielen der englischen Mannschaft am 18., 24. und 28. Juni wird vor allem in Magaluf und Palmanova mit einer verstärkten Einsatzbereitschaft der Polizei zu rechnen sein. Die Gemeinde Calvià will in diesem Jahr ernst machen mit der Ausrottung des Sauftourismus. Beinahe im Wochenrhythmus kündigt das Rathaus mehr Kontrollen, mehr Polizisten oder andere Mittel an, um die britisch geprägten Urlauberhochburgen auch für Familien attraktiver zu machen. /jk