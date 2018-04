Festnahme nach Überfall auf Urlauber an der Playa de Palma

Einsatzkräfte an der Playa de Palma.

Einsatzkräfte an der Playa de Palma. Foto: Nationalpolizei

Beamte der Nationalpolizei auf Mallorca haben eine 35-Jährige wegen eines gewaltsamen Diebeszugs an der Playa de Palma festgenommen. Sie soll zusammen mit Komplizinnen einem französischen Urlauber 800 Euro entwendet haben, wie es in einer Pressemitteilung vom Montag (16.5.) heißt.

Der Überfall ereignete sich am 23. März gegen 1.30 Uhr. Der Urlauber verließ ein Lokal in der sogenannten Schinkenstraße an der Playa de Palma, als er laut seiner Aussage von drei Prostituierten bedrängt wurde. Während eine der Frauen den Mann gegen die Wand drückte, durchsuchten die beiden anderen die Kleidung des Opfers nach Wertgegenständen. Beim Entwenden der Brieftasche riss die Hose des Urlaubers, wie es heißt. Anschließend flohen die Täterinnen.

Die Ermittler konnten schließlich sechs Frauen identifizieren, die bei ähnlichen Beutezügen gegen in der Regel betrunkene Urlauber beteiligt gewesen sein sollen. Gegen zwei von ihnen liegt laut Polizei ein Bescheid zur Abschiebung vor, gegen zwei weitere war ein Verbot verhängt worden, sich der Playa de Palma zu nähern. Die Hauptverdächtige ist wegen ähnlicher Delikte vorbestraft. /ff