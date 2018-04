Finca-Besitzer muss sich wegen Tötung von Einbrecher verantworten

Ein 77-Jähriger, der bei einem Überfall auf sein Haus bei Porreres in der Inselmitte von Mallorca einen Einbrecher erschossen hat, muss sich wegen eines Tötungsdelikts verantworten. Das hat die zuständige Untersuchungsrichterin am Amtsgericht Manacor nach einer Vernehmung am Montag (16.4.) entschieden. Der Mann bleibt unter Auflagen auf freiem Fuß.

Zu dem Überfall war es am 24. Februar gekommen. Zwei Täter von insgesamt vier Tätern brachen in die Finca ein. Der Besitzer schoss auf einen von ihnen mit einer Schrotflinte, der 25-Jährige verstarb an inneren Blutungen im Krankenhaus. Die drei weiteren Täter, darunter der Zwillingsbruder des Erschossenen, sitzen in Untersuchungshaft.

Der Finca-Besitzer, der zusammen mit seiner Frau bei Gericht erschien, war bei dem Überfall verletzt worden. Die Täter waren bereits zum zweiten Mal in das Landhaus eingedrungen, dieser Einbruch war allerdings nicht zur Anzeige gebracht worden. Während der Finca-Besitzer argumentiert, in Notwehr gehandelt zu haben, sagte der Bruder des Todesopfers aus, dass der Senior auf sie zielte, als sie die Finca verlassen wollten. /ff