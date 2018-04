Polizei untersucht den Tod eines 29-Jährigen auf Mallorca

Die Polizei auf Mallorca untersucht den Tod des 29-jährigen Kolumbianers Alexander Hurtado, der am Sonntag (15.4.) auf einem freien Feld in Palma de Mallorca erhängt aufgefunden wurde. Die Leiche wurde gegen 21 Uhr in der Nähe der Straße Tomás Rullán in der Höhe des Kreisverkehrs Can Blau entdeckt.

Die Nationalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Angehörige gehen von einem Gewaltdelikt aus. Hurtado war zuletzt eine Woche zuvor gesehen worden, als er zusammen mit Freunden eine Bar im Gewerbegebiet Son Castelló besucht hatte. Die Familie meldete ihn als vermisst. Wenig später fand man zunächst das demolierte Auto des Mannes. /tg