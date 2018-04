Aufwärmen für den Mallorca-Sommer

Das Mallorca-Wetter holt im Vergleich zu Deutschland auf. Damit endet langsam die Zeit, in der sich die Deutschen über höhere Temperaturen freuen dürfen.

Die Sonne lacht am Mittwoch (18.4.) am strahlendblauem Himmel über Mallorca. Die Tageshöchstwerte in Palma de Mallorca liegen bei 24 Grad, in Felanitx bei 20 Grad. Nachts sind die Rollen vertauscht: In Felanitx bleibt es mit 12 Grad mild, in Palma de Mallorca wird es mit 8 Grad kühl.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus.

Das schöne Wetter setzt sich am Donnerstag fort. Bei gleichbleibenden Temperaturen gibt es in weiten Teilen der Insel Sonne. Nur in der Tramuntana kann es laut dem spanischen Wetterdienst Aemet zu vereinzelten Schauern kommen.

Die erste Prognose für das Wochenende verspricht endlich mal einen schönen Ausklang der Woche ohne Regen. Wurde aber auch Zeit! /rp