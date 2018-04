Dünen-Schutz am Es-Trenc-Strand hat begonnen

Arbeiten am Dünenschutzprogramm am Es Trenc auf Mallorca

Am beliebten Es-Trenc-Strand auf Mallorca beginnen die Arbeiten an einem neuen Dünenschutzprogramm. Das hat das balearische Umweltministerium am Mittwoch (18.4.) bekannt gegeben.

Geplant ist, die Dünenlandschaft unmittelbar hinter dem Strand mit Kordeln und Markierungen besser abzugrenzen und den Zugang zu limitieren. "Es ist die erste Maßnahme, die die neue Leiterin des Naturschutzgebiets, Catalina Puig, ergreift", heißt es aus dem Ministerium. Erste Holzpflöcke seien bereits installiert worden.

"Dort, wo früher die Strandkioske standen, gab es bisher keinerlei Abgrenzungen zu den empfindlichen Dünen hin", so eine Ministeriumssprecherin weiter. Das zu ändern sei dringend notwendig, um zu verhindern, dass Badegäste durch die Sandberge laufen und so zur Errosion beitragen.

Der Strand von Es Trenc, die Bucht sowie das Hinterland gehören seit Juni dem neuen Naturschutzgebiet Es Trenc an. Seitdem gelten strengere Umweltschutzbedingungen, auch die beliebten Strandbuden mussten bereits abgerissen werden, sie sollen aber durch neue, abbaubare ersetzt werden. /somo