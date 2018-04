Endlich mal ein schönes Wochenende auf Mallorca

Keine Sorge, die Wolken über Can Pastilla verziehen sich bis zum Wochenende.

Keine Sorge, die Wolken über Can Pastilla verziehen sich bis zum Wochenende. Foto: MZ Livecam

Gefühlt ist das letzte sonnige Wochenende auf Mallorca Jahre her. Der spanische Wetterdienst Aemet verspricht nun Sonne satt für den Wochenausklang.

Am Donnerstag (19.4.) wechseln sich noch Sonne und Wolken ab. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 23 Grad in Palma de Mallorca, 19 Grad in Felanitx.

Zum Abend kann es ortsweise zu leichten Regenfällen kommen. Besonders bei Ausflügen in die Tramuntana sollte der Regenschirm eingepackt werden. Die Temperaturen sinken auf bis zu 8 Grad in Palma de Mallorca, 12 Grad in Felanitx.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Am Freitag soll das Wetter unverändert bleiben. Nach einem nebligen Morgen wird es im Tagesverlauf sonnig. Der Abend zeigt sich bewölkt mit vereinzelten Regentropfen.

Am Samstag kommt dann die Sonnencreme zum Einsatz. Bei blauem Himmel lohnt sich ein Besuch am Strand. Bei leicht steigenden Temperaturen ist ein Bad im Meer langsam eine Option.

Schön soll es auch am Sonntag werden. Die Regenwahrscheinlichkeit in Palma de Mallorca liegt laut Aemet bei null Prozent. /rp