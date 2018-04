Es Rebost statt Bar Cristal: Deutscher Unternehmer will am Wochenende eröffnen

Schaffen Sie es rechtzeitig? Helmut Clemens (hinten mit Sakko), seine Mitarbeiter und der Bautrupp waren am Mittwoch (18.4.) zuversichtlich.

Schaffen Sie es rechtzeitig? Helmut Clemens (hinten mit Sakko), seine Mitarbeiter und der Bautrupp waren am Mittwoch (18.4.) zuversichtlich. Foto: Sebastián Terrassa

Es ist so gut wie vollbracht: Bereits am Samstag (21.4.) soll an der Plaça d'Espanya in Palma de Mallorca das Lokal Es Rebost eröffnen. Die dritte Filiale der „Fast Slow Food"-Kette des deutschen ­Unternehmers Helmut Clemens steht an einem symbolträchtigen Ort: Bis vergangenes Jahr hatte hier, an der Ecke gegenüber dem Bahnhof des „Roten Blitzes", das Team der Bar Cristal Generationen von Städtern und Besuchern bewirtet.

Nach einer saftigen Miet­erhöhung, die die Betreiber in die Knie zwang, stand erst der Einzug einer Mobilfunkkette zu befürchten. Mit Es Rebost eröffnet jedoch wieder ein Gastbetrieb. Und was für einer: Das Konzept basiert auf mallorquinischen Delikatessen zu vertretbaren Preisen. Offizielle Eröffnung soll dann am kommenden Freitag (27.4.) sein. /tg/ck

