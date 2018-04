Ein Dutzend Festnahmen bei Drogenrazzia in Andratx

Einsatzkräfte der Guardia Civil auf Mallorca und der Ortspolizei haben bei einer gemeinsamen Drogenrazzia in Andratx am Donnerstag (19.4.) rund zehn Personen festgenommen und zahlreiche Wohnungen durchsucht. Dabei wurde eine unbekannte Menge Haschisch und Kokain beschlagnahmt.

Bei der Razzia wurde am Morgen der Carrer General Riera für den Verkehr gesperrt. Dort vermuteten die Ermittler mehrere Drogenverkaufspunkte. Die Hausdurchsuchungen dauerten den gesamten Morgen an.

In den vergangenen Wochen hatte es zahlreiche Razzien gegen den Drogenhandel auf Mallorca gegegen, nicht nur in Palma de Mallorca, sondern gerade auch in den Dörfern. /ff