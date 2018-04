Kurz nach Freilassung: Disco-König Cursach wegen Beleidigung angezeigt

Cursach kam am Mittwochabend frei und musste am Donnerstag (20.4.) seinen Reisepass abgeben.

Gleich in den ersten Stunden nach Freilassung aus dem Gefängnis hat sich der als Disco-König von Mallorca bekannte Unternehmer Bartolomé Cursach anscheinend erneut Ärger mit der Justiz eingehandelt. Als er am Donnerstag (19.4.) zusammen mit seinem Anwalt im Gericht erschien, um gemäß den Auflagen seinen Reisepass abzugeben, soll er sich in Gegenwart von Gerichtsangestellten beleidigend gegenüber dem Richter Manuel Penalva geäußert und diesen als "subnormal" (etwa: "abartig") bezeichnet haben.

Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, brachte Penalva die Angelegenheit zur Anzeige. Cursach und seine Anwälte bestritten den Vorfall. Man habe sich in keinem Moment auf den - inzwischen wegen Verdacht der Befangenheit abberufenen - Ermittlungsrichter bezogen.



