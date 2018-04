Bis zu 26 Grad auf Mallorca am Sonntag

Nach dem Schmuddelwetter der vergangenen Wochen startet Mallorca durch. Am Wochenende gibt es viel Sonne, und die Temperaturen klettern kontinuierlich.

Am Samstag (21.4.) scheint überwiegend die Sonne, nur ein paar vereinzelte Wolken ziehen vorbei. Dazu weht eine schwache Brise. Die Temperaturen klettern auf 24 Grad in Palma de Mallorca, auf 22 Grad im Südosten sowie auf 20 Grad in der Tramuntana. In der Nacht liegen die Tiefstwerte zwischen 9 und 13 Grad.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Am Sonntag wird es dann noch ein bisschen wärmer, in Sa Pobla werden laut der Vorhersage des spanischen Wetterdienstes Aemet bis zu 26 Grad erreicht. In Palma sind es bis zu 25 Grad, im Südwesten 23 Grad. Wolken bleiben die Ausnahme, der Wind weht nur schwach.

Ähnlich geht es auch in der neuen Woche weiter, die Temperaturen steigen weiter, der Wind bleibt schwach. Am Dienstag frischt der Wind an der Küste im Tagesverlauf auf. /ff