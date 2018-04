Teile von Hotelbalkon an der Playa de Palma abgebrochen

An einem Hotel an der Playa de Palma sind am Sonntag (22.4.) Teile eines Balkons im sechsten Stock auf das darunterliegende Geschoss gestürzt. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt, wie ein Sprecher des Hotels gegenüber der Mallorca Zeitung erklärt. Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle ab. Nun müsse zunächst untersucht werden, was genau passiert sei, heißt es im Hotel.



Der Vorfall trug sich gegen 15 Uhr in Arenal zu. Ein Augenzeuge hatte ein Foto davon auf Twitter veröffentlicht, kurz darauf wurde es auch von der Feuerwehr von Palma de Mallorca geteilt. Auf einem weiteren Foto ist zu sehen, wie zwei Personen ohne Schutzkleidung versuchen, den Balkon abzustützen.



Nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" waren im Stockwerk darunter Urlauber untergebracht, die aber nicht verletzt wurden. /ff





Derrumbe de un balcón del Hotel Encant en S'Arenal. @BombersDePalma trabajando.



Si es que hay hoteles en S'Arenal que necesitan mano de santo porque el mantenimiento es a base de manito de pintura cada ¿20? años pic.twitter.com/mDRaoDsXBr „ Nicotes (@nicotes) 22 de abril de 2018