Sonne, Wolken, Sahara-Staub: So geht es weiter mit dem Mallorca-Frühsommer

Nach einem sonnigen Wochenende auf Mallorca bleibt das Wetter auch zu Wochenbeginn bestens: Der Himmel ist meist blau, nur ab und zu ziehen Wolken vorüber. Die Temperaturen sind weiter im Aufwind: In Palma de Mallorca werden am Montag (23.4.) bis zu 26 Grad erreicht. Selbst in der Tramuntana wird es richtig warm, für Escorca sind Spitzenwerte von 24 Grad diagnostiziert.

Der Wind weht aus Osten, an der Küste zuweilen böig. In der Nacht sinken die Temperaturen auf Tiefstwerte von 12 Grad in Palma de Mallorca und 10 Grad in der Tramuntana. In der Gegend von Felanitx bleibt es bei 14 Grad in der Nacht mild.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Am Dienstag bleiben die Temperaturen stabil, es ziehen aber mehr Wolken auf. Der Wetterdienst Aemet verweist zudem auf höhere Konzentrationen von Staubpartikeln in der Luft. Die Nächte werden milder.

Am Mittwoch ist es voraussichtlich stärker beölkt, ortsweise kann es Regen. Achtung, Sahara-Staub - im Freien geparkten Fahrzeugen droht weider eine leichte Dreckschicht. Die Tagestemperaturen bleiben stabil. Der Wind weht nur schwach. /ff

Vorhersage: der MZ-Wetterkanal