Bis zu 27 Grad in Palma de Mallorca, dann kühlt es sich wieder ab

Das sonnige und warme Wetter auf Mallorca hält vorerst an. Allerdings gehen die Temperaturen gegen Mitte der Woche wieder leicht zurück. Während das Thermometer am Dienstag (24.4.) in Palma bis zu 27 Grad anzeigt, werden es am Mittwoch (25.4.) immerhin noch 24 Grad. Am Donnerstag sind Werte knapp über 20 Grad realistisch, schätzt das spanische Wetteramt Aemet.

Auch der blaue Himmel trübt sich ein wenig ein. Ab Mittwochnachmittag zieht es sich zu. Dabei kann es vereinzelt zu Schauern kommen, die auch am Donnerstag und Freitag auftreten können. In der Nacht kühlt es sich ab. Die Temperaturen sinken aber kaum mehr unter 15 Grad.

