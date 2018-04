Mega-Drogenrazzia mit 400 Einsatzkräften auf Mallorca

Erneute Razzia in Son Banya am Mittwoch.

Erneute Razzia in Son Banya am Mittwoch. Foto: DM

Rund 400 Einsatzkräfte der Guardia Civil haben am frühen Mittwochmorgen (25.4.) eine der bisher größten Drogenrazzien auf Mallorca eingeleitet. In der zweiten Phase der sogenannten Operation Ludar werden Wohnungen im Drogenghetto Son Banya sowie in mehreren Straßen der Viertel Son Gotleu und la Soledad in Palma de Mallorca durchsucht.

Mit der Aktion soll den verbliebenen Drogenclans im Dunstkreis von Son Gotleu das Handwerk gelegt werden, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet. Bei einer ersten Aktion der Operation Mitte März war gegen rund 30 Verkaufspunkte von Drogen in Palma de Mallorca und im Umland vorgegangen worden. Diesmal soll es rund 60 Hausdurchsuchungen geben, die Hälfte davon in Son Banya. Dort wird von rund 30 verbliebenen Verkaufspunkten ausgegangen.

Palmas Stadtverwaltung will das Drogenviertel in Kürze abreißen, der Beginn war wegen juristischer Probleme noch einmal vertagt worden.

Hintergrund: Zu Hause im Drogendorf - Palma de Mallorca beschließt Abriss von Son Banya