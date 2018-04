Viele Wolken und Sahara-Staub auf Mallorca

Das Wetter auf Mallorca zeigt sich am Mittwoch (25.4.) von seiner trüben Seite. Vereinzelte Schauer – der Regen ist mit Sahara-Staub versetzt – und Gewitter im Süden der Insel können am Abend nicht ausgeschlossen werden. Bewölkt soll es auch am Donnerstag zugehen.

In der Nacht auf Donnerstag sinken die Temperaturen auf 14 Grad in Palma de Mallorca, in Sa Pobla gar auf 11 Grad. Der Tag startet mit einem Sonne-Wolken-Mix. Gen Abend zieht es gänzlich zu und es kann erneut zu Regenfällen mit Sahara-Staub kommen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 22 Grad in Palma de Mallorca, 21 Grad in Felanitx.

Für den Freitag sieht der spanischen Wetterdienst Aemet wieder schöneres Wetter vor. Die Temperaturen sollen dann steigen. /rp

