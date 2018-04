Flugzeugpiloten über Mallorca von Laserpointern geblendet

Mehrere Piloten sind beim Landeanflug auf Mallorca von Laserpointern geblendet worden. "Wir haben die Information an die Behörden weitergegeben, mal sehen, ob die Laserpointer lokalisiert werden können", heißt es in einem Tweet der spanischen Fluglotsenvereinigung. Die kurzzeitige Blendung durch die Geräte stelle ein ernstzunehmendes Risiko für die Flugsicherheit dar.

Wurden bislang Vorfälle mit Laserpointern vor allem an der Playa de Palma bekannt, wo der Flughafen nicht weit ist, kam es diesmal in der Gegend von Andratx im Südwesten von Mallorca zur Störung der Piloten. Registriert wurden die Vorfälle am späten Mittwochabend (25.4.). Die Piloten meldeten sie an den Tower von Son Sant Joan und dieser an die Guardia Civil. Diese suchte in der Gegend von Andratx nach den Benutzern der Laserpointer.

Zu ähnlichen Vorfällen kommt es auch immer wieder in Deutschland. Die dortige Gewerkschaft der Flugpiloten dort, dass die Laserpointer unter das Waffengesetz gestellt werden. /ff