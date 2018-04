Norwegischer Radsportler stirbt bei Unfall auf Mallorca

An dieser Stelle im Camí de Sa Torre passierte der Unfall.

An dieser Stelle im Camí de Sa Torre passierte der Unfall. Foto: Screenshot

Erneut hat auf Mallorca ein Radfahrer bei einem Unfall sein Leben verloren. Ein 70-jähriger Radurlauber aus Norwegen starb am Donnerstagnachmittag (26.4.) beim Zusammenstoß mit einem Müllwagen. Die Kollision ereignete sich gegen 14.30 Uhr unmittelbar beim Hilton-Hotel Sa Torre in der Gemeinde Llucmajor im Süden der Insel.

Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, war der Norweger in einer Gruppe Radsportler unterwegs, als er in einer scharfen Kurve nahe Sa Torre zu weit auf die Gegenfahrbahn kam. Mit dem Kopf stieß er gegen das Heck des Müllwagens, der zu diesem Zeitpunkt entgegenkam.

Der Mann, der laut "Diario de Mallorca" mit der Gruppe auf die Insel gekommen war, um seinen 70. Geburtstag zu feiern, zog sich bei dem Aufprall so schwere Kopfverletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb. Offenbar war die Ausfahrt am Donnerstag die letzte vor der Rückreise der Gruppe nach Norwegen.



Sieben tödliche Radunfälle seit Jahresbeginn

In diesem Jahr sind somit bereits acht Radfahrer bei Verkehrsunfällen auf den Balearen ums Leben gekommen. Der folgenreichste Unfall hatte sich am 5. April nahe Capdepera ereignet. Eine unter Drogen stehende Autofahrerin rammte eine zehnköpfige Radsportgruppe aus Deutschland. Ein 47-Jähriger aus Mönchengladbach starb später im Krankenhaus, acht weitere Fahrer wurden verletzt. Die Frau ist inzwischen nach Zahlung einer Kaution von 10.000 Euro wieder auf freiem Fuß. /jk