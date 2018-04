Junge Frau stürzt auf Mallorca zu Tode

Eine junge Frau ist am Freitagmorgen (27.4.) offenbar bei einem Sturz aus großer Höhe in der Touristenhochburg Magaluf im Südwesten von Mallorca ums Leben gekommen. Die Leiche der Frau wurde am Vormittag kurz vor 10 Uhr vor einem Gebäude im Carrer Torrenova gefunden. Nach ersten Erkenntnissen war die Frau zu diesem Zeitpunkt wohl bereits mehrere Stunden tot.

Bisher gibt es noch keine genaueren Erkenntnisse darüber, wie es zu dem Unglücksfall gekommen ist. In der mallorquinischen Lokalpresse wird darüber spekuliert, dass die junge Frau möglicherweise ihre Wohnungsschlüssel vergessen hatte und beim Versuch, über die Balkone zu ihrer Terrasse zu gelangen, abgestürzt sein könnte.

In Magaluf und anderen Urlauberorten kommt es vor allem in den Frühjahrs- und Sommermonaten Jahr für Jahr zu folgenschweren Stürzen von Balkonen. Zumeist spielen dabei Alkohol oder Drogen eine Rolle. /jk