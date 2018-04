Mann mit einem Kilo Drogen im Magen am Flughafen Mallorca festgenommen

Die Nationalpolizei hat auf dem Flughafen von Mallorca einen Drogenkurier festgenommen, in dessen Magen 62 Kapseln mit Kokain und Heroin entdeckt wurden. Der Mann war von Holland nach Palma de Mallorca geflogen, wie es in einer Pressemitteilung vom Freitag (27.4.) heißt.

Zu der Festnahme kam es im Rahmen von Routine-Kontrollen. Der Nigerianer sei den Beamten durch sein "merkwürdiges Verhalten" aufgefallen. Bei einer Kontrolle habe man die Objekte in seinem Magen entdeckt, die sich bei einer Untersuchung in einem Krankenhaus in Palma de Mallorca als Drogenbehältnisse entpuppten.

Die Menge wird mit rund einem Kilo angegeben. Wäre eine der Kapseln geplatzt, hätte der Drogenkurier an den Folgen sterben können. /ff