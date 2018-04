Neuer Parkplatz am Es-Trenc-Strand auf Mallorca fasst knapp 500 Fahrzeuge

Die balearische Landesregierung hat das Projekt für einen neuen Parkplatz für Besucher des Naturstrands Es Trenc im Süden von Mallorca auf den Weg gebracht. Auf dem Gelände von sa Barralina an der Zufahrtsstraße nach ses Covetes und der Landstraße nach sa Ràpita sollen insgesamt 497 Stellplätze entstehen.

Der geplante Parkplatz befindet sich in einigen Kilometern Entfernung zum Strand, aber noch innerhalb des neuen Naturschutzgebietes rund um das sensible Dünengebiet. Der Transfer der Badegäste soll mit Shuttle-Bussen organisiert werden.

Das Projekt wird nun öffentlich ausgelegt, auch ein Umweltgutachten steht noch aus. Einen Termin für die Eröffnung gibt es noch nicht. Die Landesregierung plant, dass während der Öffnungszeiten des Parkplatzes Personal eingesetzt wird, um die Zufahrt zu kontrollieren und für Sicherheit zu sorgen.

Das Parkchaos rund um den beliebten Naturstrand ist ein alljährliches Phänomen, insbesondere seitdem ein illegaler Parkplatz in den Dünen geschlossen wurde. In Ses Covetes wurde inzwischen eine sogenannte ORA-Zone eingerichtet - innerhalb der blauen Linien kann gebührenpflichtig geparkt werden. Tickets werden aber erst ab Mai fällig. Von sa Ràpita verkehren zudem während der Saison Shuttle-Busse.

Am Strand haben unterdessen Maßnahmen begonnen, um das sensible Ökosystem besser zu schützen. Mitarbeiter errichten Abgrenzungen, damit Badegäste die Dünen nicht betreten. Unklar ist noch, wann die Chiringuitos in aufgestellt werden und wann der Liegenverleih beginnt. Dieser soll nur noch in reduzierter Form und nicht mehr direkt am Es-Trenc-Strand stattfinden. /ff

