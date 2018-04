Die Sonne auf Mallorca genießen, ehe das Unwetter kommt

Schönes Wetter am Freitag (27.4.) in Port d´Andratx.

Schönes Wetter am Freitag (27.4.) in Port d´Andratx. Foto: MZ Livecam

Die Sonne lacht, das Herz geht auf: Mit 24 Grad und strahlend blauem Himmel präsentiert sich Palma de Mallorca am Freitag (27.4.). Das schöne Wetter hält sich auch zum Start ins Wochenende am Samstag (28.4.). Doch schon für Sonntag (29.4.) prognostiziert der spanische Wetterdienst Aemet ein Unwetter.

In der Nacht auf Samstag gehen die Temperaturen auf 10 Grad in Palma de Mallorca zurück, 13 Grad in Felanitx. Am Morgen kann es zu vereinzelten Nebelbänken kommen. Im Tagesverlauf ist mit viel Sonne und wenig Wolken zu rechnen. Die Höchsttemperatur liegt bei 26 Grad in Sa Pobla, 24 Grad in Palma de Mallorca.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Das Unwetter am Sonntag wird ein kurzes Intermezzo. Am Vormittag soll es zu leichten Regenfällen kommen, die ortsweise von Gewitter begleitet werden. An der Süd- und Ostküste warnt Aemet mit der Warnstufe Gelb zwischen 6 und 20 Uhr vor drei Meter hohen Wellen. Am Nachmittag klart der Himmel langsam auf, und die Sonne lugt dann und wann hinter den Wolken hervor. /rp

Vorhersage: der MZ-Wetterkanal