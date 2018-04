Kellner soll Kundin in El Arenal vergewaltigt haben

Er soll eine Kundin in einer Bar in El Arenal brutal vergewaltigt haben – jetzt hat die Staatsanwaltschaft auf Mallorca eine Haftstrafe von neun Jahren für den beschuldigten Hilfskellner gefordert.

Zu der Tat kam es in der Nacht auf den 9. Mai 2015 gekommen sein. Wie es in der Anklageschrift heißt, soll der Mann – ein 41-jähriger Angestellter der Bar an der Playa de Palma – eine Kundin dazu überredet haben, mit ihm in einen Hinterraum des Lokals zu gehen, um eine Zigarette zu rauchen. Dort angekommen soll der Kellner die Frau ohne Umschweife im Genitalbereich berührt haben. Als sie sich ihm entziehen wollte, packte er sie den Anschuldigungen zufloge grob an den Handgelenken, zog ihr die Hose herunter und vergewaltigte sie.

Das Gericht in Palma de Mallorca wird voraussichtlich in der kommenden Woche das Urteil verkünden.