Mega-Razzia in Son Banya: mehrere Drogen-Clans zerschlagen

Die Festgenommenen wurden dem Untersuchungsrichter in Palma de Mallorca vorgeführt

Die Festgenommenen wurden dem Untersuchungsrichter in Palma de Mallorca vorgeführt Foto: DM

Bei der Mega-Razzia im Elendsviertel Son Banya in Palma de Mallorca sowie weiteren Brennpunktvierteln wie Son Gotleu und La Soledad am Mittwoch (25.4.) haben die Einsatzkräfte vier Kilogramm Kokain sicherstellen können. Das gab die Guardia Civil jetzt in einer Pressemitteilung bekannt.

Die 27 festgenommenen Personen wurden nun dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Nach der Vernehmung, die von Drohrufen der Beschuldigten untereinander gestört wurde – anwesend waren Mitglieder verschiedener verfeindeter Drogenclans – entschied das Gericht, dass zwölf von ihnen weiter in Untersuchungshaft bleiben müssen.





Die "Operación Ludar" gilt als die größte Drogensuchaktion der vergangenen Jahre auf den Balearen, beteiligt waren mehr als 400 Polizisten, die zeitgleich 58 Durchsuchungen vornahmen. Auch 250 Gramm Heroin, drei Kilogramm Haschisch, fünf Kilogramm Marihuana sowie 130.000 Euro in Bargeld wurden konfisziert. Der Guardia Civil zufolge wurden insgesamt vier verschiedenen Dealer-Banden zerschlagen, unter ihnen auch die von "El Moreno" – Bruder der einst als Son-Banya-Chefin bekannten "La Paca".