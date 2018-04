Palma de Mallorca als Wohnsitz wieder beliebter

Die Bevölkerung in Palma de Mallorca wächst wieder kräftig an. Wie das Rathaus am Freitag (27.4.) bekannt gab, waren am 1. Januar 2018 genau 440.772 Menschen im Einwohnerregister der Stadt registriert, das sind 6.256 mehr als ein Jahr zuvor – ein Anstieg wie vor Ausbruch der Wirtschaftskrise 2008 nicht mehr.

Zwar hat Palma zu keinem Zeitpunkt einen Einwohnerschwund verzeichnet, dennoch war der Zuwachs während der wirtschaftlich schwachen Jahre deutlich geringer als jetzt. "Die Wirtschaftslage bestimmt den Migrationsrhythmus", so auch der Statitistkbeauftragte im Rathaus, Tomás Lladó.

"Palma ist nach wie vor eine attraktive Stadt zum leben", so Stadträtin Aurora Jhardi begeistert, sie biete "viele Möglichkeiten". Knapp 349.000 der Einwohner haben einen spanischen Pass, rund 49.000 weitere kommen aus anderen EU-Ländern.

Vor allem Ausländer zog es im vergangenen Jahr verstärkt in die Balearen-Hauptstadt: Von den 6.000 neu Zugezogenen stammen mehr als die Hälfte (3.370) aus nicht-EU-Ländern. Der Zuwachs von Spaniern ist dagegen verschwindend gering. Ebenfalls auffällig: In Palmas Altstadt und im In-Viertel Santa Catalina ging die Anwohnerzahl zurück. Gründe dafür könnten die Ferienvermietung und die steigenden Mietpreise in den eigentlich sehr beliebten Vierteln sein. /somo