Höhere Touristensteuer auf Mallorca ab Dienstag, 1. Mai

Es ist soweit: Ab Dienstag, 1. Mai, gilt auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln eine höhere Touristensteuer. Fällig werden dann zwischen 1 und 4 Euro pro Nacht und Urlauber, je nach Art der Unterkunft. Das ist doppelt so viel wie in der Hauptsaison im vergangenen Jahr. In der Nebensaison dagegen ändert sich nichts, zwischen November und April beträgt der Satz lediglich zwischen 0,25 und 1 Euro. Der ermäßigte Tarif entspricht also jetzt einem Viertel der Abgabe während der Hauptsaison.

Aber auch in der Hauptsaison gibt es Rabatte. So wird auch weiterhin ab der neunten Übernachtung in derselben Unterkunft ein Nachlass von 50 Prozent gewährt. Auf diese offiziell mitgeteilten Preise muss dann noch eine Mehrwertsteuer von zehn Prozent aufgeschlagen werden. Kinder bis einschließlich 15 Jahren bleiben weiterhin von der Abgabe befreit.

Rechenbeispiele, eine Tabelle sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie in unserem ausführlichen Hintergrundartikel:

So hoch fällt die Touristensteuer auf Mallorca 2018 aus

Eingeführt wurde die Abgabe 2016. Bislang haben die Balearen 108 Millionen Euro mit der Nachhaltigkeitssteuer von den Touristen kassiert. Die Mittel sind inzwischen verteilt, doch bei der Umsetzung der Projekte hapert es noch. Ein Beispiel, wie das Geld verwendet werden soll, ist der Kauf des Landguts Es Canons im Nordosten von Mallorca für 8 Millionen Euro. /ff