Hotel Honucai in Colònia de Sant Jordi öffnet am 14. Mai

So sieht das künftige Hotel Honucai gerade aus.

So sieht das künftige Hotel Honucai gerade aus. Foto: Obrador

Noch zwei Wochen, dann öffnet auf Mallorca das neue Hotel Honucai seine Pforten. Das Haus soll ab dem 14. Mai die ersten Urlauber empfangen. Das direkt am Strand und am Hafen gelegene Haus wurde in den vergangenen Monaten radikal umgebaut und wird vom 3-Sterne-Hotel Lemar zum 4-Sterne-Plus-Hotel Honucai. Das hawaiianische Wort bedeutet Schildkröte. Gekauft hat das Hotel die Gruppe Gallery Hoteles.

Das Hotel Lemar war eine der ersten Unterkünfte in den 60er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts in Colònia de Sant Jordi. Im neuen Honucai wird es 78 Zimmer geben sowie drei Suites. Darüber hinaus stehen den Gästen eine Dachterrasse mit Schwimmbad, das Restaurant Salicòrnia, ein Spa, ein Fitness-Studio, eine Sauna mit Massageraum sowie mehrere Konferenzsäle zur Verfügung.

Momentan werkeln 100 Arbeiter an der Fertigstellung des Hauses. Das Hotel wird 43 Beschäftigte haben und bis zum 4. November Urlauber beherbergen. In Zukunft ist eine Verlängerung der Saison geplant. /jk