Neuer Müller-Markt auf Mallorca öffnet am 10. Mai

Die Drogerie-Kette Müller eröffnet am Donnerstag (10.5.) die insgesamt zwölfte Filiale auf Mallorca. Der Laden entsteht in direkter Nähe des Heimwerkermarkts Bauhaus und der ebenfalls deutschen Supermarktkette Aldi an der Inca-Autobahn an der Ausfahrt am Festival-Park.

Zuletzt hatte Müller Ende 2015 eine neue Filiale an der Plaça d'Espanya eingeweiht. Davor waren in Palmas Gewerbegebiet Llevant und im Gewerbegebiet Inca Läden eröffnet worden. In den ersten Tagen werben die neuen Müller-Filialen in der Regel mit starken Preisnachlässen um künftige Stammkunden. /tg