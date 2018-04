Schwerverletzter nach Gasexplosion in Calvià

Der Brand entstand nach einem Leck in einer Gasleitung.

Ein Mann hat am Montag (30.4.) nach einer Gasexplosion in der Gemeinde Calvià im Südwesten von Mallorca schwere Verletzungen erlitten. Rettungskräfte brachten ihn mit Verbrennungen ins Krankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca.

Der Vorfall ereignete sich gegen 14 Uhr in El Toro. Nach einem Leck in einer Gasleitung kam es zum Brand. Dieser griff auf eine Hütte und einen Lieferwagen über. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Der 46-jährige Mann erlitt Verbrennungen dritten Grades am Arm und im Gesicht. /rp